Бесспорная точность: наша артиллерия уничтожила позиции врага в районе Спорного
Российские артиллеристы работают по опорным пунктам, технике и вооружению врага, а также по его полевым складам боекомплекта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Артиллерия «Южной» группировки войск громит украинских боевиков в зоне специальной военной операции.
Неприятельские позиции находились в районе населенного пункта Спорное. Кадры объективного контроля уничтожения врага публикует Минобороны России.
«Точным огнем артиллеристы уничтожают опорные пункты, технику и вооружение ВСУ а также полевые склады боекомплекта», - говорится в сообщении.
Российское оборонное ведомство уточнило, что контроль точности и корректировку артиллерийского огня осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России сожгли украинскую самоходку Krab польского производства.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.