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Бесспорная точность: наша артиллерия уничтожила позиции врага в районе Спорного

11:14 16.10.2023
Российские артиллеристы работают по опорным пунктам, технике и вооружению врага, а также по его полевым складам боекомплекта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллерия «Южной» группировки войск громит украинских боевиков в зоне специальной военной операции.

Неприятельские позиции находились в районе населенного пункта Спорное. Кадры объективного контроля уничтожения врага публикует Минобороны России. 

«Точным огнем артиллеристы уничтожают опорные пункты, технику и вооружение ВСУ а также полевые склады боекомплекта», - говорится в сообщении. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что контроль точности и корректировку артиллерийского огня осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России сожгли украинскую самоходку Krab польского производства

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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