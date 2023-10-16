Армия Бесспорная точность: наша артиллерия уничтожила позиции врага в районе Спорного Российские артиллеристы работают по опорным пунктам, технике и вооружению врага, а также по его полевым складам боекомплекта. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллерия «Южной» группировки войск громит украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Неприятельские позиции находились в районе населенного пункта Спорное. Кадры объективного контроля уничтожения врага публикует Минобороны России. «Точным огнем артиллеристы уничтожают опорные пункты, технику и вооружение ВСУ а также полевые склады боекомплекта», - говорится в сообщении. Российское оборонное ведомство уточнило, что контроль точности и корректировку артиллерийского огня осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России сожгли украинскую самоходку Krab польского производства. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика