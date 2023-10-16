Reuters: на юге сектора Газа будет действовать временное прекращение огня

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По данным агентства Reuters, на юге сектора Газа с 9 часов по местному времени (совпадает с московским) действует режим прекращения огня одновременно при функционировании пункта пропуска «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом агентство сообщило со ссылкой на источники в Египте.

Через КПП «Рафах» на границе смогут выехать иностранные граждане, также он будет использоваться для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи. Сообщается о более 100 грузовиках с помощью для региона.

По сообщению телеканала Al Arabiya, прекращение огня в регионе должно продлиться пять часов, Израиль согласился на предоставление такой возможности для населения Газы.

К данному моменту на юг сектора Газа были эвакуированы 600 тысяч палестинских беженцев, количество палестинцев продолжает расти. Ранее был открыт коридор для экстренной эвакуации в центр и юг сектора Газа, где обстановка остается более безопасной.