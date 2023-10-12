Пленный рассказал, что его перевели из артиллерии в пехоту из-за нехватки снарядов

Украинский реактивный дивизион был расформирован, когда стало понятно, что снарядов не осталось.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Владислав Стельничук участвовал в боевых действиях на системах залпового огня БМ-21 «Град». Занимался подвозом боеприпасов, однако со временем подразделение столкнулось с нехваткой снарядов. Когда снаряды закончились, его перевели в пехоту, а сам реактивный дивизион расформировали. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Поначалу могли за два раза выпустить 40 снарядов, потом по десять, по пять снарядов выпускали. Мы подвозили их все меньше и меньше. "Грады" меньше стреляли. Наши догадки - снарядов не было, просто работы не было. Возить стали их меньше, попросту должности не требовались в дивизионе. По подразделениям перевели. Расформировали реактивный дивизион», - сказал он.

Попав на передовую, Владислав оказался на передовых постах. При штурме в первом же контактном стрелковом бою попытался убежать с позиции, но был ранен.

«Были мы все в одном блиндаже, нас закидывали гранатами, отстреливаться невозможно было. Выпрыгнул в окно, когда бежал вниз - схватил пулю. Потратил много крови», - поделился пленный.

Добравшись обратно на позиции, он обнаружил, что все отступили. Утром сдался российским военнослужащим, которые оказали помощь и вынесли на носилках в безопасное место. В плену Владислава накормили, напоили, угостили сигаретами.

На днях другой пленный украинец рассказал, что украинское командование подчиненных за людей не считало и относилось к ним без уважения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.