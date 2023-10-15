В ООН заявили, что у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

В заявлении отмечается, что сектор Газа уже четыре дня без электричества из-за блокады Израиля.

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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что оставшиеся без электричества из-за блокады Израиля больницы сектора Газа смогут поддерживать свою деятельность лишь в течение двух суток.

«Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов», - цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что жизни тысяч пациентов будут под угрозой после прекращения работы генераторов. В заявлении уточняется, что Газа уже четыре дня без электричества, что ставит «на грань краха» такие жизненно важные сферы, как водоснабжение и здравоохранение.

Ранее Иран поставил в известность Израилю, что при начале наземной операции в секторе Газа, он вмешается в конфликт. Тегеран отправил послание израильским властям посредством Организации Объединенных Наций.