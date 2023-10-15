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Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее

Игнат Далакян
08:52 15.10.2023
Президент России назвал китайского лидера надежным партнером.
Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Председатель Китая Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, китайский лидер смотрит в будущее. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

«Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Си Цзиньпин оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. По мнению Владимир Путина, это и отличает настоящего мирового лидера от «временщиков», которые приходят «покрасоваться на международной площадке на пять минут». Они также исчезают незаметно, сказал президент РФ.

«Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер», - рассказал Путин, говоря о лидере КНР.

Ранее глава российского государства в интервью Центральному китайскому телевидению заявил, что многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран, и не в последнюю очередь с ростом потенциала КНР. Владимир Путин отметил, что присоединившиеся к БРИКС страны поддерживают идею формирования многополярного мира.

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