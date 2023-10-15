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Путин заявил, что многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран

Игнат Далакян
06:54 15.10.2023
По словам Путина, многополярный мир формируется не в последнюю очередь с ростом потенциала КНР.
Путин заявил, что многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
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Формирование многополярного мира происходит само по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китайскую Народную Республику. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

«Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран», - сообщил Владимир Путин.

Он отметил, что многополярный мир создается не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики.
президент Россиии завсе, кто присоединился к БРИКС, поддерживают эту идею и концепцию формирования многополярного мира. По его словам, никто не хочет быть «на вторых ролях у какого-то суверена».

«Все хотят равных отношений и видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления вот такого формата, вот таких вот отношений между странами мы можем добиться этой цели быстрее на основе объединения усилий», - отметил российский президент.

Ранее в рамках XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что укрепление много полярного мира неизбежно. С такой фразой президент Российской Федерации завершил свое выступление.

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