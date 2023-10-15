В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профессор Егоров рассказал, что неизлечимой глаукомой заболевают 100 тысяч россиян в год

Алина Луговая
08:53 15.10.2023
В России глаукому выявили у 1,3 миллиона человек, еще 500 тысяч граждан могут не знать о своем заболевании.
Профессор Егоров рассказал, что неизлечимой глаукомой заболевают 100 тысяч россиян в год
© Фото: Jason Alden, Medicimage LTD, Globallookpress
Читайте нас на:

Ежегодно в России заболевают неизлечимой глаукомой, приводящей к слепоте, более 100 тысяч человек и это продолжает увеличиваться. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.

«Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», - рассказал Егоров.

По словам Егорова, сейчас выявить заболевание на ранней стадии удается у 25 процентов больных россиян. Профессор объяснил, что если ранее были специальные глаукомные кабинеты, рассчитанные на 300 тысяч населения, то сегодня они практически отсутствуют. Кроме того, специализированный прием заменил просто осмотр офтальмолога.

Профессор отметил, что для обнаружения глаукомы на ранней стадии необходимо измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения, в том числе с полной слепотой.

При этом 40 процентов слепых лишились зрения в результате заболевания глаукомой. В России это заболевание диагностировали у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут не знать о своей болезни.

Ранее в Подмосковье хирурги вернули зрение внезапно ослепшей посреди ночи женщине из-за того, что она резко встала и взяла на руки плачущего ребенка. По ее словам, перед глазами возникла рябь, но она не придала этому значение, а на утро перестала видеть на один глаз. Ключевую роль сыграла оперативная реакция женщины - она сразу обратилась к врачу. У нее выявили редкое заболевание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:52 В стране и мире
Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее
07:36 В стране и мире
Видео
В Россию вернулись 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии
06:56 В стране и мире
Глава МИД Венгрии Сийярто признал провал антироссийских санкций
04:56 В стране и мире
Херш заявил о планах Израиля применить авиабомбы JDAM для атаки по Газе
04:14 В стране и мире
В Белгородской и Курской областях ПВО перехватила 27 украинских беспилотников
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.