Профессор Егоров рассказал, что неизлечимой глаукомой заболевают 100 тысяч россиян в год

В России глаукому выявили у 1,3 миллиона человек, еще 500 тысяч граждан могут не знать о своем заболевании.

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Ежегодно в России заболевают неизлечимой глаукомой, приводящей к слепоте, более 100 тысяч человек и это продолжает увеличиваться. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.

«Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», - рассказал Егоров.

По словам Егорова, сейчас выявить заболевание на ранней стадии удается у 25 процентов больных россиян. Профессор объяснил, что если ранее были специальные глаукомные кабинеты, рассчитанные на 300 тысяч населения, то сегодня они практически отсутствуют. Кроме того, специализированный прием заменил просто осмотр офтальмолога.

Профессор отметил, что для обнаружения глаукомы на ранней стадии необходимо измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения, в том числе с полной слепотой.

При этом 40 процентов слепых лишились зрения в результате заболевания глаукомой. В России это заболевание диагностировали у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут не знать о своей болезни.

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