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В Подмосковье хирурги вернули зрение внезапно ослепшей женщине

Валентин Гвоздев
Ирина Елагина
00:40 18.07.2023
Молодая женщина перестала видеть одним глазом после того,как слишком резко встала ночью и взяла на руки плачущего ребенка.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье врачи вернули зрение молодой женщине, которая ослепла после того, как взяла ребенка на руки. Произошло это все в Раменском. Ранее 27-летняя пациентка никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Все произошло внезапно и стремительно развивалось. Рябь перед глазами, а спустя несколько часов один глаз ничего не видел. Валентин Гвоздев знает, какие технологии использовали медики, чтобы вернуть человека в строй как можно быстрее.

Со своим двухлетним сыном Ромой, Мария теперь играет осторожно, главное правило - никаких тяжестей. Недавно, просто взяв малыша на руки, она чуть не лишилась зрения.

«Ночью проснулась, чтобы его успокоить, он заплакал, решила его поднять на руки, и резво видимо подняла, началась рябь перед глазами. Не придала этому значения, думала спросонья. Легла спать. С утра проснулась. У меня такое ощущение, будто скотчем залепили глаз, половину. Одним глазом половины не видно», - рассказала Мария Соколова.

Перепуганная девушка сразу же обратилась к врачу, и это сыграло ключевую роль. Марии поставили диагноз - ретинопатия Вальсальвы, крайне редкое заболевание, встречающееся у одного человека на несколько десятков тысяч.

Ретинопатия Вальсальвы носит имя итальянского патологоанатома, придумавшего одноименный маневр для выравнивания давления. Этим приемом пользовался практически каждый, кто летал на самолете, нужно выдохнуть с закрытым ртом и носом.

Это действие повышает внутригрудное и внутрибрюшное венозное давление, то же самое происходит и при физических нагрузках, как и у Марии. В результате, у девушки произошло кровоизлияние в левом глазу.

«В результате повышения внутригрудного и внутрибрюшного венозного давления, повышается внутриглазное венозное давление, что может привести к разрыву капилляров и формированию кровоизлияния. Оно локализуется между задней мембраной и внутренне пограничной мембраной сетчатки. Также может располагаться и под данной мембраной. Крайне критично обращаться к офтальмологу в первые дни или часы после заболевания. Кровоизлияние должно быть дренировано в ближайшее время после того, как оно произошло», - пояснил Павел Швец, заведующий офтальмологическим отделением ГБУЗ МО «Раменская областная больница».

Марию прооперировали на следующий день. Лазерная операция, суть которой сводится к прожиганию в задней мембране небольшого отверстия, через которое кровь выходит из сетчатки довольно быстро. Сейчас зрение у девушки восстановилось до значений, которые были до кровоизлияния.

Из-за своей редкости, заболевание малоизучено, к тому же не существует его профилактики. Единственная рекомендация при возникновении проблем со зрением - немедленно обратиться к специалисту.

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