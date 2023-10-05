«Укрепление многополярного мира неизбежно»: Путин завершил валдайскую речь

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Будущий мировой порядок будет основан на новой экономической и валютно-финансовой системе, которая будет удовлетворять интересы большинства участников международного процесса. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Будущий миропорядок, безусловно, будет основан на будущей экономической и валютно-финансовой системе. И она должна быть более сбалансированной и отвечать интересам подавляющего большинства участников международного общения», - сказал он.

Говоря о перспективах, глава государства констатировал, что это очень сложный процесс, особенно исходя из того, как себя ведут западные страны.

«Они цепляются любой ценой за свои привилегии. Многие считают, что Бреттон-Вудская система устарела. Ведь это не я говорю, это западные эксперты. Ее надо менять», - добавил российский лидер.

Он пояснил, что данная система приводит к долговым обязательствам развивающихся экономик. Своими непрофессиональными действиями, упрямством и пренебрежением политические и экономические власти Соединенных Штатов Америки «стреляют себе в ногу», заявил Путин.

«Ведь когда они ограничивают расчеты в долларах, ну а что же нам делать, мы просто вынуждены рассчитываться в национальных валютах, создавать новую логистику», - отметил глава Российского государства.

В связи с этим область применения американской валюты сужается естественным образом, уточнив, что своими действиями Штаты сами уменьшают сферу своего влияния в мировой экономике.

Свое выступление в рамках XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое продолжалось 3 часа 40 минут, Владимир Путин закончил фразой: «Укрепление многополярного мира неизбежно».