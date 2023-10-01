Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-ой годовщиной образования КНР

В своей телеграмме президент России пожелал председателю КНР благополучия и крепкого здоровья, успехов, а народу Китая - процветания и счастья.

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 74-ой годовщиной образования республики.

В поздравительной телеграмме президент РФ отметил уверенное социально-экономическое, а также научно-техническое развитие Китая. Текст телеграммы приводит ТАСС.

«Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня», - сообщает агентство.

В своем поздравлении президент Путин пожелал китайскому коллеге благополучия, крепкого здоровья и всяческих успехов, а народу Китая - процветания и счастья.

Указано, что Владимир Путин намерен провести в Китае переговоры с Си Цзиньпином в рамках форума «Один пояс - один путь». Он выразил уверенность, что переговоры благоприятно повлияют на комплекс российско-китайских связей.

Ранее президент России принял приглашение председателя КНР посетить его страну. Об этом он сообщил на встрече на встрече с заведующим Канцелярией Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.