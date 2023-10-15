Херш заявил о планах Израиля применить авиабомбы JDAM для атаки по Газе

Херш сказал о планах Израиля атаковать Газу 15 или 16 октября, что приведет к полному уничтожению города.

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Израильская армия планирует атаковать сектор Газа. При этом для уничтожения города могут применяться авиационные бомбы JDAM. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш. Его слова приводит RT.

Херш уточнил, что атака может быть совершена 15 или 16 октября. После этого, согласно ему, произойдет мгновенное наземное вторжение.

«Нынешнее планирование предполагает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник», - сообщило СМИ.

До этого через ООН Израиль получил иранское предупреждение, в котором тот предостерегается от продолжения операции в секторе Газа. Иран не желает эскалации палестино-израильского конфликта, но ему придется вмешаться в случае развития событий с Газой.