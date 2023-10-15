Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

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Из жизни ушла американская актриса Пайпер Лори, сыгравшая роль работницы фабрики в сериале «Твин Пикс». Она скончалась на 92-м году жизни.

Информацию о смерти актрисы подтвердил ее муж. Также некоторое время назад ее агент заявил о плохом самочувствии Лори, об этом сообщает 360.

Пайпер Лори трижды номинировали на «Оскар» за роли в картинах «Бильярдист» (1961), «Кэрри» (1976) и «Дети тишины» (1986). За участие в «Твин Пикс» актриса получила «Золотой глобус».