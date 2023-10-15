В Катаре встретились глава МИД Ирана и лидер ХАМАС

Стороны обсудили предотвращение преступлений с израильской стороны, а также военную обстановку.

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В Катаре встретились представитель движения ХАМАС и Ирана. Глава иранского МИД Хосейн Абдоллахиан провел переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Данная встреча для Абдоллахиана стала четвертой в его списке после посещения Багдада, Бейрута и Дамаска.

Абдоллахиан и Хания обговорили «предотвращение преступлений со стороны властей Израиля».

Также они обсудили военную обстановку в зоне обострившегося арабо-израильского конфликта. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Tasnim News Agency. До этого Абдоллахиан в Бейруте встретился с главой ливанской «Хезболлы».

Ранее лидеры Палестины и США Аббас и Байден провели телефонный разговор. Во время него Махмуд Аббас заявил об отказе палестинцев покидать свои земли в секторе Газа.