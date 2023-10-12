Украинский танк стал добычей российского «Аллигатора» на Запорожском направлении
Неприятельская бронетехника была уничтожена управляемой ракетой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники.
Танк ВСУ стал добычей экипажа российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Запорожском направлении.
Украинский танк пытался вести огонь под прикрытием лесополосы, но был уничтожен управляемой ракетой.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что наши бойцы уничтожили гаубицу ВСУ FH-70 производства НАТО.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.