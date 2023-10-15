ЦАХАЛ сообщил об ударах по командным центрам ХАМАС

По информации израильской армии, были уничтожены боевики, оперативные командные центры и десятки минометных установок, а также несколько выходивших из туннеля бойцов ХАМАСа.

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Израильская армия нанесла по вооруженным позициям палестинцев удары, в частности, в секторе Газа. Под удар попали центр оперативного командования, террористы и множество пусковых и минометных установок, туннель. Информацию приводит ЦАХАЛ в своем канале в Телеграм.

«В течение дня ЦАХАЛ продолжал наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зайтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне. В число пораженных целей входят террористы, оперативные командные центры и десятки минометных установок», - сообщили военные Израиля.

Вечером 14 октября израильский истребитель заметил здание, в котором находилось несколько террористов. Отряд террористов был уничтожен.

В ЦАХАЛ отметили нейтрализацию нескольких выходивших из туннеля бойцов ХАМАСа. Также вместе с ними был атакован и сам туннель.

Немногим ранее востоковед Виталий Наумкин предположил, что на севере Газы будет вестись «туннельная война».

Научный руководитель Института востоковедения РАН (ИВ РАН) сообщил, что среди мирного населения может быть большое возмущение в случае «кровавой бани» в этой зоне. Но, по мнению Наумкина, «она все равно будет: все сровнять с землей, а потом уйти под землю, где все и будут прятаться».