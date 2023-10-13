Востоковед Наумкин допустил туннельную войну на севере Газы

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Предписание властей Израиля для 1,1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа может быть связано с началом туннельной войны, опыт ведения которой Израиль изучает у США с Вьетнамом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

По словам Наумкина, главное, на что делают упор хамасовцы, это туннели, глубина которых, по данным американской и арабской прессы, достигает 30 метров, а это высота десятиэтажного дома.

«Для тех, кто начнет это наступление, Израиль и помогающие американцы, это большая дилемма - то ли всех крушить, то ли действовать так, чтобы вытащить оттуда (заложников. - Прим. ред.), или договориться, может быть. Но главное, что это туннельная война. И американцы сейчас передают опыт израильтянам, насколько мне известно, войны во Вьетнаме», - сказал востоковед.

Наумкин добавил, что главными туннельщиками в истории военного искусства считаются вьетнамцы, кроме того, этот метод использовали японцы, а также корейцы во время корейской войны.

«Просачивается в прессу, почему они хотят убрать мирное население. Потому что понимают, что будет большое возмущение, если они устроят совсем уж "кровавую баню". Она все равно будет. Все сровнять с землей, а потом уйти под землю, где все и будут прятаться», - добавил эксперт.

По словам Наумкина, наибольшее число туннелей находится в северной части Газы. В то же время востоковед добавил, что считает масштабы туннелей хамасовцев преувеличенными.

«Можно предположить, что будут действия по взрыванию этих туннелей, по уничтожению. Даже я слышал, что они готовы применять ну как минимум слезоточивый газ», - сказал востоковед.

При этом Наумкин обратил внимание, что если все будет уничтожаться, то возникает вопрос об освобождении заложников. Общую ситуацию он назвал нехорошей, самих хамасовцев - партизанами.

«Нетаньяху и его правительство сейчас очень несвободны, потому что у них пошатнулась репутация после того, что израильская разведка прозевала всю эту историю. Уже есть на Западе люди, которые требуют отставки Нетаньяху», - заключил Наумкин.

Ранее стало известно, что власти Израиля предписали 1,1 млн палестинцев покинуть север Газы в течение суток. Официальный представитель ООН Дюжаррик отметил, что перемещение такого количества людей невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.