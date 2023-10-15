Нетаньяху предложил Байдену приехать в Израиль

Джо Байден может стать первым президентом, посетившим Израиль после обострения ближневосточного конфликта.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена вскоре прибыть с визитом в Израиль.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приглашает президента США Джо Байдена в Израиль», - сообщило издание Times of Israel.

В материале также говорится, что Белый дом положительно рассматривает приглашение, однако на данный момент официального подтверждения визита нет.

Американский президент может стать первым главой государства, приехавшим в страну после обострения ближневосточного конфликта.

Ранее Нетаньяху несколько раз созванивался с Байденом на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Американский лидер всецело поддерживает Израиль.