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В ХАМАС сообщили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Елизавета Егорова
20:37 15.10.2023
Удар по Тель-Авиву стал расплатой за убийство ЦАХАЛ палестинских мирных жителей.
В ХАМАС сообщили о ракетном ударе по Тель-Авиву
© Фото: Gideon Markowicz XinHua Globallookpress
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Палестинские боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом сообщило боевое крыло организации - группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».

«"Бригады аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», - сообщила группировка.

В заявлении уточняется, что удар является расплатой за нападение на мирных граждан.

Ранее лидер боевиков за пределами палестинских территорий Халед аль-Машааль заявил, что у ХАМАС не было цели убивать мирных жителей в ходе операции «Потоп аль-Аксы» на юге Израиля. Аль-Машааль добавил, что ошибочных ударов удалось бы избежать, если бы боевики имели более качественное оружие.

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