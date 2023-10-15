В стране и мире Палестино-израильский конфликт В ХАМАС сообщили о ракетном ударе по Тель-Авиву Елизавета Егорова Удар по Тель-Авиву стал расплатой за убийство ЦАХАЛ палестинских мирных жителей. © Фото: Gideon Markowicz XinHua Globallookpress Читайте нас на: Палестинские боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом сообщило боевое крыло организации - группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама». «"Бригады аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», - сообщила группировка. В заявлении уточняется, что удар является расплатой за нападение на мирных граждан. Ранее лидер боевиков за пределами палестинских территорий Халед аль-Машааль заявил, что у ХАМАС не было цели убивать мирных жителей в ходе операции «Потоп аль-Аксы» на юге Израиля. Аль-Машааль добавил, что ошибочных ударов удалось бы избежать, если бы боевики имели более качественное оружие. Экспертное мнение и аналитика