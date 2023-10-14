В ХАМАС назвали убийство гражданских Израиля ошибкой во время военных действий

Лидер ХАМАС сказал, что при наличии более совершенного вооружения и технологий можно было бы избежать ошибочные попадания по гражданским.

© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency, Globallookpress

Лидер ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед аль-Машааль заявил об отсутствии у группировки намерений убивать гражданских во время проведения операции «Потоп аль-Аксы» в южных регионах Израиля. Об этом он сообщил в эфире турецкого телеканала Habr Turk.

Представитель группировки отметил, что любое сопротивление Палестины имеет право факта существования израильской оккупации. Он также подчеркнул, что при наличии более совершенного вооружения и передовых технологий ХАМАС мог бы избежать ошибочных ударов по гражданским.

«Могли быть какие-то ошибки во время военных действий, но изначальнор не было планов убивать гражданских», - добавил Халед аль-Машааль.

Ранее в ХАМАС сообщили о гибели девяти пленных в следствие ракетных атак Израиля по Газе, четверо из которых были иностранцами. Всего в заложниках группировки может находиться около 150 человек.