Бастрыкин поручил завести дело на мигрантов, избивающих людей на видео в Петербурге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на мигрантов, избивающих людей в Санкт-Петербурге и снимающих это на видео. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

На опубликованных кадрах видно, как выходцы из Азербайджана группой нападают и избивают случайных молодых людей в районе метро и торговых центров Санкт-Петербурга. В пресс-службе ведомства отметили, что ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», - говорится в публикации пресс-службы.

Ранее Следственный комитет России начал проводить проверку в отношении писателя Дмитрия Быкова*. В правоохранительных органах отметили, что проверка проводится на основании обращения о неправомерных высказываниях о ВС РФ.

* Дмитрий Быков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.