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В Судане в ходе перестрелки с местными военнослужащими погибли восемь украинских наемников. Причиной конфликта на военной базе Вади Сейдна в Хартуме стало одобрение украинцами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа.

«Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным», - цитирует РИА Новости сообщение портала Al-Mashhad Al-Yemeni.

Судя по сообщению агентства, со стороны Судана погибли десять человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что располагает подтвержденными фактами незаконной продажи украинцами оружия, в том числе на Ближний Восток. По словам Путина, на Украине «продают все что угодно и все, что можно продать».