Лавров заявил, что Зеленский всех достал

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал призыв сенатора Дианы Шошоакэ не допустить выступление Зеленского в парламенте Румынии.

«Он достал, конечно, всех», - сказал Лавров.

Эту фразу министр иностранных дел обронил в беседе с помощником и пресс-секретарем президента России Юрием Ушаковым и Дмитрием Песковым - этот момент попал в кадр оператора программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия-1».

Ранее сообщалось, что Зеленский в обращении к нации заявил об обреченности Украины на жизнь в состоянии войны, на что издание Statesman отреагировало аналитическим материалом о крайне сложном положении - как военном, так и экономическом - Украины: «перед Киевом теперь стоит вопрос выживания».