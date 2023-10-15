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На Украине прошла акция с требованием у властей вернуть пленных боевиков

Никита Черненко
17:59 15.10.2023
Около шестидесяти жильцов Ивано-Франковска собрались, чтобы потребовать у киевского режима вернуть пленных домой.
На Украине прошла акция с требованием у властей вернуть пленных боевиков
© Фото: suspilneivano_frankivsk, Telegram
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В Telegram-канале города Ивано-Франковск на Украине опубликовали фото проведения акции жильцами населенного пункта. Жители выступили с требованием к правительству освободить пленных боевиков ВСУ.

Подобная акция уже проходила в Киеве в коне августа, тогда на площадь города выходили родственники и друзья пленных украинских военных. На плакатах участников акции написаны призывы вернуть военнослужащих ВСУ домой. Часть призывов связаны с требованием вернуть бойцов батальона «Азов»* (запрещен в РФ).  

«В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», - написано в канале города.

Один из пленных украинцев рассказал, как проходят тренировки ВСУ с зарубежными инструкторами. Он заявил, что западная подготовка неэффективна, равно как и посылаемая Западом техника.

* Бригада «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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