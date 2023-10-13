Агентство Рейтер подтвердило гибель своего журналиста на юге Ливана

При взрыве пострадали еще двое журналистов агентства.

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Агентство Рейтер подтвердило, что оператор Иссам Абдалла убит в результате воздушного удара Израиля на юге Ливана утром 13 октября.

«Мы глубоко опечалены, узнав, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит», - говорится в некрологе.

Погибший журналист вел прямые эфиры из района боевых действий между Израилем и ХАМАС.

За два часа до гибели он выложил в соцсети пост с видео взрыва в окрестностях Альма-Аш-Шааба на юге Ливана.

Известно, что при ударе пострадали еще два журналиста агентства - Таер Аль-Судани и Махер Назе.