Политолог Асафов: низкие рейтинги правящей партии Польши не помешают ей победить

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Политолог и политический обозреватель Александр Асафов в интервью «Звезде» о том, каковы шансы у нынешней правящей партии Польши выйти победителями в предстоящих выборах в польский парламент, что послужило причиной для падения их рейтингов и какие инструменты они используют в предвыборной гонке.

Эксперт отметил, что в последнее время у партии «Право и справедливость», находящейся во главе Польши, отмечаются сильные проблемы с рейтингами. В особенности это касается ее основателя: репутация Ярослава Качиньского вредит не только ему, но и всей партии.

«Господин Качиньский в последнее время не показывается, не делает каких-либо заявлений, поскольку понимает, что у него колоссальный антирейтинг, в том числе связанный с историей о гибели его брата. Это токсично для электората», - заявил политолог.

Тем не менее, более популярные лица, выступающие от имени правящей партии, а также актуальная риторика Польши во взаимоотношениях с Украиной сделали свое дело: тактика правительства с серией жестких решений по отношению к соседям были важны для одобрения избирателя. Что же касается дальнейшего диалог Варшавы и Киева, эксперт счел, что после выборов их отношения вернутся к нейтрально-дружественным.

«Они были вынуждены делать какие-то жесткие антиукраинские заявления, чтобы показать себя хорошо перед избирателями. Это характер предвыборной компании и защиты собственных аграрных рынков», - заключил обозреватель.

Асафов заявил, что несмотря на множество представленных партий в предшествующих выборах, велик шанс, что «Право и справедливость» сохранит свои позиции и победит в выборах. Инвестиции партии оправдали себя, из-за чего она подходит к стартовой полосе выборных гонок на хороших позициях.

«Я думаю, что ситуация принципиально не изменится. Судя по всему, правящая партия достаточно серьезно инвестировала в манипуляции общественным мнением и решения, которые должны помочь им удержаться, несмотря на достаточно странные для них рейтинги», - подытожил политический обозреватель.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью французскому изданию Le Point сообщил, что из-за выборов в польский парламент стране угрожает гражданская война. Он отметил, что Польша - не единственная страна, которой угрожает такой сценарий на фоне выборов в правительственные органы.