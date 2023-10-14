Экс-президент Польши Валенса предупредил об угрозе гражданской войны в стране

Бывший президент Польши заявил, что все больше людей в стране будет выходить на улицы и это может привести к гражданской войне.

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Экс-президент Польской Народной Республики Лех Валенса сообщил о существовании риска начала гражданской войны в Польше на фоне парламетских выборов. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

Президент выдвинул теорию, что подобный «бунт» возможен не только в Польше: сейчас в отдельных странах усилилось напряжение на фоне выборов, и люди все чаще выходят на митинги.

«Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», - цитирует журнал бывшего главу государства.

Недавно в федеральных землях Германии Гессене и Баварии прошли выборы, в ходе которых коалиционные партии СДПГ и СвДП Германии проиграли. Издание Focus написало, что это стало настоящей катастрофой для коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца.