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«Кровавая баня»: во что усилиями США превращается конфликт на Ближнем Востоке

Павел Ремнев
Елизавета Егорова
02:35 16.10.2023
В средиземном море уже стоит самый большой в мире американский авианосец Джеральд Форд, а в Израиле увеличена группировка американских самолетов и вертолетов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пошли девятые сутки как ХАМАС и ЦАХАЛ, боевики Палестины и армии Израиля, уничтожают друг друга и все живое вокруг себя. Жилые дома, больницы и школы сектора Газа уже несколько дней под постоянным обстрелом, в том числе фосфорными бомбами. Число жертв с обеих сторон уже идет на тысячи. 

В Тель-Авиве обещают уничтожить сектор Газа. Сейчас эксклав взят в осаду: остановлена подача воды, электричества, продовольствия. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что страна «борется с человекоподобными животными», поэтому и будет применять соответствующие действия.

Отключение водоснабжения в секторе Газа равносильно смертному приговору для тысяч мирных жителей. На своих запасах регион сможет протянуть около двух дней. Через 48 часов закончится топливо для дизельных генераторов, тогда ситуация в переполненных больницах станет критической.

Тем временем из Вашингтона в буквальном смысле в ближневосточное турне сорвался глава американской дипломатии Энтони Блинкен. За короткий срок он побывал в Израиле, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте. Госсекретарь использовал все свое влияние, чтобы удержать ближневосточные государства от вмешательства в конфликт в Газе.

А в Тель-Авиве глава Пентагона Ллойд Остин обещал правительству Израиля больше оружия и снарядов. На рейде в средиземном море уже стоит  самый большой в мире авианосец - Джеральд Форд. Увеличена группировка американских самолетов и вертолетов в регионе. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил  американцев в подготовке массовых убийств в Газе.

«США обучают и вооружают все террористические группировки и превращают Ближний Восток в кровавую баню», - скала турецкий лидер.

Подробнее про военное оснащение ХАМАС и про скандал с «убитыми и обезглавленными 40 еврейскими детьми» смотрите в сюжете Павла Ремнева.

Ранее стало известно, что израильская армия нанесла удары по командным центрам палестинских боевиков в секторе Газа, в том числе Джабалии, Зайтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне. Военные Израиля сообщили об уничтожении террористов, оперативно-командных центров и 10 минометных установок.

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