ХАМАС заявил о гибели 22 из 120 захваченных в плен в заложников

Боевики ХАМАС удерживают в заложниках 120 человек, среди них есть и гражданин России. Москва намерена использовать дипломатические каналы для освобождения оказавшихся в плену мирных граждан.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Число россиян погибших в Израиле после атаки движения «ХАМАС» возросло до 16 и есть новые данные о наших соотечественниках, оказавшихся в заложниках в секторе газа. Подробности сообщил Алексей Дегтярев из Тель-Авива.

По данным российской дипмиссии, 8 россиян числятся пропавшими без вести. По крайней мере, один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, есть в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.

Замглавы Российского МИДа Михаил Богданов заявил, что планирует на следующей неделе посетить Катар: не исключены контакты с ХАМАС по вопросу заложников, которых исламисты удерживают в секторе Газа. По сообщения военного руководства ХАМАС, девять пленных, четверо из них иностранцы, погибли сегодня в результате израильских обстрелов. В общей сложности уже погибли 22 заложника. Всего, по заявлениям представителей Армии обороны Израиля боевики удерживают 120 человек. Посол Палестины в России заявил, что Палестина поможет эвакуировать наших граждан из сектора Газа в Египет, откуда они уже смогут вылететь в Москву.

Самая тяжелая ситуация в Израиле сейчас на юге страны. Очень часто ХАМАС выпускает ракеты по Ашкелону и Сдероту. Практически всех жителей Сдерота эвакуировали. Четыре человека получили ранения в Нириме из-за минометных снарядов. Сегодня ночью в городе Хайфа работала ПВО. Опубликованы кадры поражение в воздухе целей. Так же сегодня днем исламисты нанесли несколько ракетных ударов по Тель-Авиву. Большинство ракет было перехвачено системой «Железный купол». Одна упала даже рядом с Международным аэропортом имени Бен-Гуриона.

Так же приходят сообщения о минометном обстреле Израиля из района горы Дов в Ливане. «Хезбола» атаковала пять позиций Израиля. ЦАХАЛ открыл ответный огонь по территории Ливана.

Так же сообщается о закрытии иорданского полевого госпиталя в секторе Газа из-за израильских обстрелов.

Что касается эвакуации иностранных граждан, из разных источников приходит противоречивая информация возможности выхода через единственный КПП на границе с Египтом.

Изначально агентство France-Presse опубликовало сообщение со ссылкой на американского чиновника, что переход откроется в 12.00 и по нему смогут выйти граждане США.

Позже телеканал Al-Qahera News, уже ссылаясь на свои источники, сообщил, что власти Египта отвергли идею, чтобы проход из сектора Газа через «Рафах» был доступен только для иностранцев. Так же сообщается, что на КПП идет подготовка к приему раненных из Газы.

А в Армии обороны Израиля заявили, что использование перехода должно быть только по согласованию с израильскими властями.

Вечером 14 октября истекает срок, данный Израилем на переход более миллиона жителей сектора Газы из северных районов на юг анклава. Сейчас военные оценивают возможность начала наземной операции.