Синоптик Позднякова сообщила о мокром снеге и гололедице в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе в Москве может выпасть мокрый снег, также ожидается гололедица. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Специалист отметила понижение температуры с понедельника.

«Температура начнет постепенно понижаться. Дожди у нас сохранятся, различной интенсивности. Но в среду уже звучит категория "осадки", то есть это возможен уже мокрый снег с дождем», - сказала Позднякова нашему телеканалу.

В понедельник днем воздух максимально прогреется до плюс десяти, ночью температура может опуститься до плюс пяти. В последующие дни она также будет снижаться.

«В середине недели преобладающая температура в течение суток от нуля до плюс шести градусов. Именно поэтому звучит в прогнозе категория "осадки"», - заявила Позднякова.

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