Эксперт Колодочкин назвал предметы, которые должны быть в багажнике машины в холода

Эксперт дал советы начинающим автомобилистам и опытным водителям о том, как лучше подготовить свою машину к зимнему периоду.

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Автоэскперт Михаил Колодочкин в интервью «Звезде» рассказал о том, что положить в багажник автомобиля при подготовке к зиме, какие предметы могут пригодиться в непредвиденных ситуациях и дал советы водителям по вождению в зимний период.

Первым делом эксперт посоветовал позаботиться о багажнике: его содержимое, которое осталось с лета, лучше вытащить и заменить предметами, имеющими практическую полезность в холодное время года, будь то лопата или силиконовая смазка для обработки резиновых уплотнителей.

«Обязательно в багажнике нужно возить запасную баклажку зимней стеклоомывающей жидкости. Советую именно метанольную: она гораздо лучше изопропиловой, на любом морозе вас не подведет и от нее нет запаха», - подчеркнул Колодочкин.

На межсезонье водитель предложил озаботиться тем, чтобы проверить состояние аккумулятора и положить в багажник теплую одежду. Тогда, если придется покинуть транспорт посреди дороги и погода резко испортится, риск заболеть будет значительно ниже.

«Обязательно положите в багажник набор тряпок: они должны быть на все случаи жизни, и их должно быть много. Самый универсальный совет - это положить автомобильную зарядку для смартфона. Практика показывает, что в самые критические моменты телефоны могут оказаться разряжены», - отметил автоэксперт.

Колодочкин заявил, что автомобилистам пора отказываться от «летних инстинктов» и перейти на плавный стиль вождения. Также он напомнил о важности соблюдать осторожность в пробках.

«Все летние привычки с резкой ездой, резкими стартами и резким торможением пора забыть. Водите медленно, плавно, спокойно, чтобы избежать ДТП», - заключил Колодочкин.

С первого сентября 2023 года для автомобилистов начал действовать новый перечень требований к исправности автомобиля. За нарушение требований водителя ждет штраф или запрет на вождение автомобиля до устранения неисправности.