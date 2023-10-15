Путин посетит один из регионов России после возвращения с форума в Китае

График работы президента на следующей недели предполагает визит одного из регионов РФ после двухдневного пребывания в Пекине.

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Расписание рабочих поездок президента Российской Федерации Владимира Путина предполагает посещение одного из российских регионов на следующей неделе. Информация прозвучала в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ведущий программы Павел Зарубин сообщил, что после посещения китайского форума «Один пояс - один путь» в Пекине, где будут также обсуждаться вопросы обстановки в мире, президент посетит один из регионов РФ. О каком регионе идет речь не сказано. Фрагмент передачи с соответствующим заявлением опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин практически наверняка выделят время для беседы тет-а-тет в ходе визита президента России в Китай. Он подчеркнул, что несмотря на множество гостей на форуме в Пекине, Путин будет главным гостем.