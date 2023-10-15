Правительство РФ поддержало новую меру помощи работающим родителям

Законопроект предусматривает сохранение пособия по уходу за ребенком до полутора лет при выходе родителей на работу.

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Правительство России признало целесообразным принятие закона о поддержке работающих родителей с детьми до полутора лет и изменить статью 256 Трудового кодекса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Речь о детских пособиях, которые получают матери или иные лица, ухаживающие за младенцами до полутора летнего возраста.

По действующим правилам, эти пособия выплачиваются до выхода матери на работу. Учитывая, что молодые матери часто начинают работать, кода их детям всего несколько месяцев, появилась законодательная инициатива о сохранении этих социальных выплат независимо от того, вышла мать малыша на работу или занята только воспитанием ребенка.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил пособия на ребенка до полутора лет выплачивать весь этот срок, независимо от того, увеличился доход семьи или нет в связи с выходом матери на работу. По мнению главы государства, пособие - это подспорье и дополнительный доход к зарплате, а не ее замена.