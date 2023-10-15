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Путин заявил о попытках США втянуть Европу в свое противостояние с Китаем

Алина Луговая
13:40 15.10.2023
Путин обратил внимание, что Россия и КНР не предпринимают попытки по объединению в военно-политический союз.
Путин заявил о попытках США втянуть Европу в свое противостояние с Китаем
© Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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США заставляют своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем, при этом РФ не пытается объединиться с Китаем в военно-политический союз, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

«Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем», - сказал российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что во время предыдущего саммита НАТО было сделано заявление о приобретении альянсом «азиатского намерения».

Российский лидер добавил, что США сами вступили в борьбу с КНР, хотя Китай с ними не вступал, и «подтаскивают туда европейцев», в то время как Европа не хочет портить отношения с Китаем.

«Европейцы не хотят ссориться с Китаем. Объем торговли с Китаем у Европы постоянно растет. Кстати говоря, большими темпами, чем растет товарооборот России с Китаем», - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что НАТО также создает в регионе новые военно-политические блоки типа АКУСа, трехстороннего альянса из Великобритании, Австралии и США, в отличие от России, которая не предпринимает подобных действий.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР, являющимися ядерными державами, чушью.

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