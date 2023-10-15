В Киеве заявили, что медленные поставки ПВО связаны дефицитом систем у Запада
Системы ПВО, которые Украина берет у Запада в аренду на зимний период, доставляются дозировано из-за недостаточного их количества.
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Запад дозировано доставляет Украине ПВО, которое она арендует на зиму, так как у партнеров нет их в необходимом количестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната.
«Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет их столько в мире, чтобы нам отдать», - цитирует Игната издание.
Игнат добавил, что практика аренды систем ПВО уже имеется, однако не стал называть стран-партнеров. Он отметил, что каждое государство заботится о собственное защите, поэтому «никто свое ПВО просто так нам не отдаст».
Ранее издание Politico сообщило, что на прошедшем саммите НАТО в Брюсселе Киев отчаянно просил альянс не забывать Украину из-за Израиля.