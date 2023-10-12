В стране и мире Politico: Киев отчаянно просил НАТО не забывать Украину из-за Израиля Ирина Елагина Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не ослаблять помощь Киеву на фоне событий на Ближнем Востоке. © Фото: Eric Lalmand, Belga News Agency, Globallookpress Читайте нас на: По данным Politico, Владимир Зеленский «неожиданно» принял участие в саммите НАТО в Брюсселе на уровне министров обороны стран-членов альянса. «Появление Зеленского стало неожиданностью», - отмечает издание. Приезд Зеленского в СМИ связывают «с возобновлением российского наступления на востоке и перспективой широкомасштабных атак зимой». «Киев отчаянно пытается нарастить поставки западного оружия и вооружений», - говорится в публикации. Опасения Киева связаны и с обострением палестино-израильского конфликта и объемами военной и финансовой помощи, которую НАТО оказывает Израилю. «Украина говорит НАТО: не забывайте меня», - вынесено в заголовок публикации. По данным издания, страны Запада заверили Зеленского, что НАТО не Боливар и выдержит двоих. «Абсолютно мы можем сделать и то, и другое, и мы будем делать и то, и другое», - заявил министр обороны США Ллойд Остин. Ранее сообщалось, что Остин анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. На эти средства планируется поставить в зону конфликта боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО и оборудование для борьбы с дронами. Экспертное мнение и аналитика