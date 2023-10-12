Politico: Киев отчаянно просил НАТО не забывать Украину из-за Израиля
По данным Politico, Владимир Зеленский «неожиданно» принял участие в саммите НАТО в Брюсселе на уровне министров обороны стран-членов альянса.
«Появление Зеленского стало неожиданностью», - отмечает издание.
Приезд Зеленского в СМИ связывают «с возобновлением российского наступления на востоке и перспективой широкомасштабных атак зимой».
«Киев отчаянно пытается нарастить поставки западного оружия и вооружений», - говорится в публикации.
Опасения Киева связаны и с обострением палестино-израильского конфликта и объемами военной и финансовой помощи, которую НАТО оказывает Израилю.
«Украина говорит НАТО: не забывайте меня», - вынесено в заголовок публикации.
По данным издания, страны Запада заверили Зеленского, что НАТО не Боливар и выдержит двоих.
«Абсолютно мы можем сделать и то, и другое, и мы будем делать и то, и другое», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Ранее сообщалось, что Остин анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. На эти средства планируется поставить в зону конфликта боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО и оборудование для борьбы с дронами.