В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico: Киев отчаянно просил НАТО не забывать Украину из-за Израиля

Ирина Елагина
17:15 12.10.2023
Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не ослаблять помощь Киеву на фоне событий на Ближнем Востоке.
Politico: Киев отчаянно просил НАТО не забывать Украину из-за Израиля
© Фото: Eric Lalmand, Belga News Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

По данным Politico, Владимир Зеленский «неожиданно» принял участие в саммите НАТО в Брюсселе на уровне министров обороны стран-членов альянса.

«Появление Зеленского стало неожиданностью», - отмечает издание.

Приезд Зеленского в СМИ связывают «с возобновлением российского наступления на востоке и перспективой широкомасштабных атак зимой».

«Киев отчаянно пытается нарастить поставки западного оружия и вооружений», - говорится в публикации.

Опасения Киева связаны и с обострением палестино-израильского конфликта и объемами военной и финансовой помощи, которую НАТО оказывает Израилю.

«Украина говорит НАТО: не забывайте меня», - вынесено в заголовок публикации.

По данным издания, страны Запада заверили Зеленского, что НАТО не Боливар и выдержит двоих.

«Абсолютно мы можем сделать и то, и другое, и мы будем делать и то, и другое», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее сообщалось, что Остин анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. На эти средства планируется поставить в зону конфликта боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО и оборудование для борьбы с дронами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:06 В стране и мире
Журналист Херш сравнил возможную изоляцию Израилем Газы с блокадой Ленинграда
16:04 В стране и мире
Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе дрона под Белгородом
14:30 В стране и мире
Yediotnews: аэропорт Дамаска подвергся обстрелу со стороны Израиля
14:10 В стране и мире
Сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией
11:22 В стране и мире
Глава МО Израиля заявил о проникновении в страну тысяч бойцов ХАМАС из сектора Газа
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.