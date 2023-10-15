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Беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США приблизился к границе РФ над Черным морем

13:28 15.10.2023
В российском оборонном ведомстве отметили, что нарушения границы не было допущено.
Беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США приблизился к границе РФ над Черным морем
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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К российской границе над Черным морем приблизился американский беспилотный летательный аппарат БПЛА RQ-4B Global Hawk. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», - отметили в Минобороны России.

Отмечается, что самолет Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не было допущено.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении боевиков 81-й бригады украинских войск российской артиллерией под Белогоровкой. Корректировка огня и контроль точности проводилась операторами беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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