Военные подразделения в районе Червоной Дибровы успешно отбили три атаки украинских националистов.

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Министерство обороны РФ сообщило об успешном отбитии силами подразделений группы войск «Центр» трех атак боевиков ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Информация была опубликована в сводке ведомства.

В сообщении сказано, что в трех атаках на Краснолиманском направлении принимали участие 12-ая бригада специального назначения батальона «Азов*» (запрещен в РФ) и 63-я механизированная бригада ВСУ. Все атаки были успешно остановлены силами артиллеристов и летчиков ВС РФ.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азова"* и 63-й механизированной бригады ВСУ», - говорится в сводке.

Ранее ведомство сообщало о приближении к границе РФ над Черным морем беспилотника ВВС США RQ-4B Global Hawk. Минобороны отметило, что факта нарушения границы допущено не было силами ВВС РФ.

* Бригада «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов