Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР чушью

Владимир Путин заявил, что рекомендации американского конгресса о подготовке к войне с Россией и Китаем являются несерьезными и чушью.

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Рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и КНР, являющимися ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями, которые приходят в голову здоровым людям, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более - воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему», - сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что сейчас «мы все готовимся к войне», так как следуем известному древнему принципу «хочешь мира - готовься ко мне». При этом, по словам Путина, Россия исходит из желания мира, а если США хотят воевать с РФ, то это уже совсем другая война между великими ядерными державами.

Ранее межпартийная комиссия конгресса США опубликовала доклад, одним из тезисов которого является призыв к количественным и структурным изменениям для подготовки к потенциальному конфликту с Россией и Китаем. По мнению авторов доклада, «экзистенциальные вызовы» могут возникнуть в 2027-2035 годах.