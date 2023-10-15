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Востоковед Супонина объяснила, почему наземная операция Израиля не уничтожит ХАМАС

Игнат Далакян
13:04 15.10.2023
По словам эксперта, полное уничтожение невозможно, поскольку филиалы и руководители движения разбросаны по всему региону, а не сосредоточены в секторе Газа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Востоковед и политолог Елена Супонина в беседе со «Звездой» рассказала о последствиях и итогах возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.

«Если сравнивать с предыдущими операциями, то израильтяне в большей степени, чем раньше смогут подорвать возможности таких радикальных группировок, как ХАМАС и "Исламский джихад"* (запрещенная в РФ организация - Прим.ред.). Есть там и более радикальные организации», - рассказала политолог.

Как объясняет востоковед, израильтяне в большей степени разрушат инфраструктуру радикальных группировок, однако и степень возмущения в мире усилится из-за большого количества числа жертв среди мирных жителей. По оценкам политолога, количество погибших среди мирного населения будет в 3-5 раз больше, чем во время предыдущих операций Израиля.

Специалист также считает, что при любом раскладе, вне зависимости состоится ли наземная операция Израиля в секторе Газа или нет, израильтяне не смогут добиться своих заявленных целей по полному уничтожению движения ХАМАС.

«Полностью уничтожить ХАМАС израильтянам не удастся, как не удавалось и ранее. Поэтому то, что израильское командования говорит сейчас гневно о полном уничтожении радикалов в секторе Газа, я не вижу таких возможностей, хотя бы потому что филиалы и руководители этих группировок находятся не в секторе Газа, а разбросаны по всему региону», - поделилась эксперт.

Ранее наш корреспондент объяснил, почему «Железный купол» пропускает ракеты ХАМАС. Израиль атакует позиции боевиков «Хезболлы» на юге Ливана и палестинских радикалов в секторе Газа, а боевое крыло группировки ХАМАС в свою очередь обстреливает территории Израиля.

*Исламский джихад - террористическая организация, запрещена в РФ

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