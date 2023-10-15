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Корреспондент «Звезды» объяснил, почему «Железный купол» пропускает ракеты от ХАМАС

Роман Закурдаев
11:12 15.10.2023
Израиль атакует позиции боевиков «Хезболлы» на юге Ливана и палестинских радикалов в секторе Газа. Боевое крыло группировки ХАМАС в свою очередь обстреливает территории Израиля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Сейчас высказываются самые разные версии о сроках начала наступательной операции. Даже появились сообщения о том, что она может быть перенесена на несколько дней из-за плохих погодных условий, а именно облачности, которая может помешать израильской авиации и операторам БПЛА поддерживать сухопутные войска с воздуха.

Есть и гуманитарные причины, Тель-Авив, возможно, дает еще немного времени беженцам и мирным жителям покинуть северные районы сектора Газа и переместиться на юг. Есть и политические причины - Палестину поддерживает ряд стран, и начало наступательной операции может спровоцировать крупный конфликт на Ближнем Востоке.

Пока операция наступательная не началась, под угрозой обычные мирные жители Израиля, потому что боевики ХАМАС продолжают систематически обстреливать населенные пункты . Ночью сработала система ПВО и обломки упали на здание.

Ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе, потому что сейчас территория заблокирована - нет ни газа, ни электричества, ни воды. Поток беженцев стремится на юг. При этом мирные жители страдают в результате артобстрелов со стороны армии Израиля. Этой ночью под удар попал лагерь беженцев, а накануне под обстрелом оказалась колонна беженцев - погибли 70 человек, 200 человек ранены. Беженцы выходили из сектора Газа на юг и попали под удары Израиля.  

Вокруг аэропорта Бен-Гуриона почти каждый день срабатывают сирены, предупреждающие об угрозе ракетных ударов. Люди уже знают, что делать - спускаются в подвалы, в бомбоубежища. В Тель-Авиве «Железный купол» работает довольно эффективно, как и над аэропортом Бен-Гуриона, где ракеты сбиваются уже на подлете.

Система «Железный купол», которая известна во всем мире, действительно, работает эффективно, но есть некоторые особенности. Это несколько батарей, которые размещены в разных частях страны. Каждая ракетная батарея представляет из себя установку радиолокационной станции и три пусковые установки по 20 ракет каждая. Ракеты летят со скоростью 300 м/с.  Главная особенность этих батарей заключается в том, что они стационарные, долго разворачиваются и долго сворачиваются, их невозможно переместить с места на место. В результате чего в системе ПВО случаются прорехи, когда ракеты боевиков ХАМАС прилетают в мирные кварталы.

На текущий момент с 7 октября, когда обострился палестино-израильский конфликт, погибли уже более трех с половиной тысяч человек. Обе стороны проявляют чрезмерную жестокость. Президент России призвал всех быть максимально аккуратными в выражениях, чтобы не оскорблять чувства людей, которые вовлечены в этот конфликт. Там разворачивается небывалая трагедия и для тех, и для других.

Сектор газа - это полоска земли вдоль Средиземного моря длиной в 40 километров и шириной не более 12. Жило на этой земле, по разным оценкам, около двух миллионов человек, плотность населения - одна из самых высоких в мире. Формально в секторе несколько городов, но фактически это зона почти сплошной городской застройки.

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