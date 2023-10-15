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Резервные войска и техника ЦАХАЛ встали полевым лагерем около границ с Газой

Роман Закурдаев
Никита Черненко
12:56 15.10.2023
Стратегический резерв войск Израиля расположился в пяти километрах от границ с сектором Газа, основные силы стянулись ближе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев приехал в окрестности границы Израиля с сектором Газа, где в пяти километрах от палестинских границ встал полевой лагерь военных ЦАХАЛ.

Как пояснил журналист, основные силы выдвинулись ближе к границе с Палестиной. В том же лагере, который удалось показать корреспонденту, машины выставлены не в боевых порядках, а военные заняты либо ремонтом стоящей здесь бронетехники, либо отдыхают.

«По всей видимости это стратегический резерв, основные силы, как мы видели, перевозятся в сторону сектора Газа на тралах. Здесь же расположились танки, БМП и специальные инженерные машины», - рассказал Закурдаев.

Накануне Роман Закурдаев посетил аэропорт Тель-Авива, куда в субботний Шаббат, - праздник, когда евреям предписано воздержаться от работы, - прилетали рейсы с резервистами и военной помощью США. Израильская авиакомпания в этот праздник сделала исключение в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

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