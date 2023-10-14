В Израиль из Бангкока продолжают прилетать самолеты с резервистами в Шаббат

Военные Израиля продолжают прибывать в страну со всем уголков Земли, несмотря на религиозный праздник.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: JINI, XinHua, Globallookpress

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев вместе со съемочной группой посетил аэропорт Тель-Авива, куда недавно из Бангкока прилетел самолет крупнейшей авиакомпании-перевозчика. На борту находились резервисты ЦАХАЛ, призванные для участия в палестино-израильском конфликте.

Как отметил наш корреспондент, в субботний Шаббат евреем предписано воздержаться от любой работы. В этот раз для военных было сделано исключение.

«Еще неделю назад глядя на информационное табло Тель-Авива любой израильтянин бы не поверил глазам: в субботу, в Шаббат, когда никто не работает, в Израиль прибывает рейс из Бангкока», - рассказал Закурдаев.

В Израиль на протяжении всего дня прибывают самолеты с резервистами ЦАХАЛ. Также на борту отдельных рейсов прибыло вооружение для ПВО, присланное США в помощь Израилю.