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Путин предупредил, что война России и США не будет похожа на СВО

Никита Черненко
12:32 15.10.2023
Конфликт Запада и России будет выглядеть как «совсем другая война», по заявлению президента РФ.
Путин предупредил, что война России и США не будет похожа на СВО
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в мирном развитии, однако в случае начала военного конфликта с Западом, он не будет ограничен рамками специальной военной операции. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ведущий программы Павел Зарубин попросил главу государства прокомментировать заявление Конгресса США, в котором советуется начать подготовку к одновременному вооруженному конфликту с Россией и Китаем, включая вариант ядерного противостояния. Глава государства отметил, что Россия нацелена на мирное сосуществование, но если конфронтация с Западом перейдет в «горячую» фазу, то это будет «совсем другая война».

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», - подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин в интервью каналу Al Ghad охарактеризовал политику США на Ближнем Востоке как провал на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Он заявил, что Штаты стремятся к монополизации процесса урегулирования и отошли от прежних международных инструментов решения конфликтов.

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