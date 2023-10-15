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Тренер Шабалин заявил, что тело погибшей в Гималаях трудно достать из-за крутого склона

Никита Черненко
11:06 15.10.2023
Спасатели будут решать, как вытащить тело со склона, планируется собрать комиссию для расследования деталей индицидента.
Тренер Шабалин заявил, что тело погибшей в Гималаях трудно достать из-за крутого склона
© Фото: sulav shrestha, Xinhua, Globallookpress
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Тело российской альпинистки Надежде Оленевой, сорвавшейся в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непал, было обнаружено поисково-спасательной экспедицией. Информацию подтвердил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Как сообщил тренер, во время вертолетного облета тело Надежды Оленевой было обнаружено на склоне горы. Сейчас решается, каким альпинистку будут вытаскивать с горы: вертолет не может там сесть. Причины трагедии пока неизвестны.

«Известно, что произошел срыв. А почему сорвалась будет разбираться контрольно-техническая комиссия федерации альпинизма: опрашивать участников и руководителей восхождения», - рассказал Шабалин.

Надежда Оленева имела титул мастера спорта России по альпинизму, она занимала второе место в Чемпионате России в скальном классе в 2020 году, и третье место в Чемпионате России в высотно-техническом классе 2019 года.

Накануне со спортсменкой произошло ЧП: во время восхождения на Дхаулагири двое коллег альпинистки сообщили, что она сорвалась в расщелину на высоте 6680 метров.

Экспертное мнение и аналитика
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