Юрий Николаев рассказал, что «Утренняя звезда» сближала детей всех стран СНГ

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Музыкальная программа «Утренняя звезда», входившая на ТВ с 1991 по 2002 год, давала детям из стран СНГ чувство целостности и единства, которого им не хватало после распада Советского союза. Как рассказал ведущий программы, Народный артист России Юрий Николаев в интервью Вячеславу Фетисову в его авторской передаче на телеканале «Звезда», это было самое главное качество «Утренней звезды».

«"Утренняя звезда", на мой взгляд, дала самое главное. Не то, что открывались таланты. Нагорный Карабах - на сцене были азербайджанцы, армяне - они менялись телефонами, переписками. С Украины приезжало как много, малыши приезжали большими коллективами. У них не было рублей, нужно было менять, я им помогал. Все жили большой дружной семьей. Я считаю, что на небольшое время существования программы она дала детям ощущение целостности», - рассказал Николаев.

Ранее Юрий Николаев рассказал «Звезде» о главном увлечении своего коллеги, телеведущего Игоря Кириллова. По словам Николаева, он оба были помещены на машинах и часто проводили время в гараже, обслуживая «Жигули».

Полное интервью с Юрием Николаевым смотрите в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.