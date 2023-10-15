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МОК решительно отверг призывы отстранить российских спортсменов

Игнат Далакян
10:57 15.10.2023
Многие спортивные федерации вернули нейтральных атлетов на международные соревнования после выхода этих рекомендаций, отметил представитель МОК.
МОК решительно отверг призывы отстранить российских спортсменов
© Фото: Lukas Schulze, dpa, Globallookpress
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Международный олимпийский комитет (МОК) решительно отвергает призывы государств о полном отстранении атлетов из Российской Федерации и Белоруссии. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод в ходе доклада на 141-й сессии МОК в Мумбаи.

«С момента выхода этих рекомендаций многие спортивные федерации вернули нейтральных атлетов на международные соревнования», - передает РИА Новости слова Маклеода.

По его словам, несмотря на то, что спортсмены выражали разное мнение, основанное на личном опыте и геополитических соображениях, в целом атлетическое сообщество стояло за возвращение нейтральных спортсменов на международные соревнования. Макелод также отметил, что это подтвердил недавний атлетический форум, который прошел в Лозанне.

«МОК решительно отвергает такое государственное вмешательство и продолжает внимательно следить за ситуацией», - добавил он, говоря о призывах к отстранению спортсменов из РФ и Белоруссии и отказам в выдаче им виз.

Ранее в Международном олимпийском комитете назвали новые виды спорта, которые войдут в программу Олимпиады-2028 в Соединенных Штатах. В программу ОИ-2028 также войдет крикет из-за его растущей популярности по всему миру.

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