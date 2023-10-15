Путин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в зоне спецоперации
ВС РФ улучшают позиции в зоне проведения спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления. Это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках», - сказал Путин.
Путин отметил, что противоборствующая сторона на определенных участках готовит новые активные наступательные действия, но ВС РФ знают это и готовят ответные меры.
Президент выразил благодарность ВС РФ, руководству и прежде всего бойцам на передовой за их мужество и героизм.
Ранее были опубликованы кадры, как «Солнцепек» накрыл опорные пункты ВСУ в лесу на Купянском направлении при помощи термобарических снарядов ТОС-1А.