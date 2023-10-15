Путин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в зоне спецоперации

Бойцы ВС РФ улучшают свои позиции в зоне спецоперации на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

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ВС РФ улучшают позиции в зоне проведения спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления. Это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках», - сказал Путин.

Путин отметил, что противоборствующая сторона на определенных участках готовит новые активные наступательные действия, но ВС РФ знают это и готовят ответные меры.

Президент выразил благодарность ВС РФ, руководству и прежде всего бойцам на передовой за их мужество и героизм.

Ранее были опубликованы кадры, как «Солнцепек» накрыл опорные пункты ВСУ в лесу на Купянском направлении при помощи термобарических снарядов ТОС-1А.