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«Как яблоко сорвать»: натуралист Тихомиров раскритиковал новую статью УК о грибах

Елизавета Егорова
19:01 12.10.2023
Срывая гриб, вы не только не вредите самой грибной системе, но даже приносите ей пользу, рассказал грибник Дмитрий Тихомиров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
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Создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» грибник Дмитрий Тихомиров рассказал «Звезде», что крайне отрицательно относится к новому закону, вводящему уголовную ответственность за срывание краснокнижных грибов. По словам Тихомирова, депутаты по незнанию приравняли грибы к растениям.

«Я отношусь к этому закону крайне отрицательно, потому что он принят депутатами скорее всего просто по незнанию. Они просто уравняли грибы и растения, но на самом деле гриб это не растение», - сказал грибник нашему телеканалу.

Тихомиров подчеркнул главное отличие грибов - у них нет корней. Микориза грибов уходит вглубь земли. Например, у белого гриба она уходит под землю на два метра. Получается, что, срывая плод, вы никак не вредите самой микоризе.

«Все равно, что яблоко с яблони сорвать. Мы никак абсолютно не вредим самому грибу. Грибов больше там, где грибы срывают. Для грибницы полезно, когда гриб срывают», - отметил Тихомиров.

Кроме того Тихомиров выразил сомнения по поводу практического осуществления законопроекта. По его словам, полицейские сами, скорее всего, не знают, где какой гриб.

Напомним, что с 12 октября вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за сбор краснокнижных грибов и растений. Правонарушители могут получить до девяти лет лишения свободы.

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