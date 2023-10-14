Российские рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса

Российские рестораторы наблюдают дефицит куриного мяса, поскольку оно поставлялось только от отечественных производителей.

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Российские рестораторы столкнулись с дефицитом куриного мяса, но скоро проблема должна разрешиться. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

«У нас проблемы с куриным мясом... На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек», - сказал Бухаров.

По словам Бухарова, поставщиком куриного мяса для ресторанов в основном являются российские производители. Бухаров отметил, что в скором времени проблема должна разрешиться.

Ранее президент зернового союза России Аркадий Злочевский назвал спекуляцией заявления союза мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба. Он объяснил, что в сравнении с прошлым годом, нынешний урожай ржи чуть хуже, однако в 2022 году был «очень хороший» урожай, поэтому дефицита не будет.