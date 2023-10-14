Два украинских беспилотника уничтожены вблизи побережья Краснодарского края

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В Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских бепилотников над Черным морем рядом с кубанским побережьем. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края», - следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что ВС РФ предотвратили атаку киевского режима в 7:10 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Китай принял решение сократить продажи беспилотников и их комплектующих Украине, усложнив прохождение экспортного контроля с 1 октября. Китайские компании готовы продолжить сотрудничество, однако по новым усложненным схемам для обхода таможенного контроля.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.